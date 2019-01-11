СМИ: Законопроект о «суверенном Интернете» депутаты Госдумы отложат «на неопределенный срок»

Депутаты Государственной думы намерены «отложить на неопределенный срок» рассмотрение законопроектов сенатора Андрея Клишаса и его коллег «о суверенном Интернете», запрете на публикацию в СМИ недостоверной информации и штрафах за неуважение к власти. Об этом 11 января сообщает телеканал «Дождь».

По данным журналистов, депутатам не понравилось интервью Клишаса «Новой газете», в котором он сказал, что за термин «госдура», которым иногда пользуются критики работы Госдумы, наказывать не следует, если он использован не просто как оскорбление, а «в контексте».

Собеседники телеканала во фракции «Единая Россия» заявили, что теперь им потребуются дополнительные консультации. Несмотря на истечение на этой неделе срока на изучение законопроектов Клишаса в профильном комитете по информационной политике, в январе эти документы рассматривать не будут.

«14 января пройдет расширенное заседание с представителями всех заинтересованных ведомств — по его итогам определим дату комитета, который рассмотрит эти проекты», – сказал глава комитета Леонид Левин.

При этом в комментарии государственному агентству ТАСС Левин опроверг предположения о затягивании рассмотрения инициатив сенатора Клишаса. "Работа над этими законопроектами Клишаса идет в обычном режиме", – заявил депутат.

По информации телеканала, законопроект о фейковых новостях — согласованная с Кремлём инициатива, а законопроект о наказании за оскорбление органов власти мог быть внесен для отвода глаз, и его принимать не обязательно.

Ранее стало известно, что законопроект о штрафах за оскорбление властей получил отрицательный отзыв Министерства связи. «Одна из задач госорганов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные», – заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

В конце декабря законопроект о «суверенном Интернете» был раскритикован экспертами при правительстве России. Тогда же Андрей Клишас заявил, что Роскомнадзор владеет оборудованием для исполнения этого закона.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью «Фонтанке» назвал закон о суверенном Интернете бесполезным «кипячением океана». Музыкальный критик Артемий Троицкий выразил уверенность, что ограничения привычной работы Интернета в России могут спровоцировать рост агрессии среди молодёжи. Политолог Станислав Белковский, в свою очередь, заявил, что этот закон не будет работающим, так как «борьба со свободным Интернетом в России будет сталкиваться с саботажем самих властей».