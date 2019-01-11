Мэр Магнитогорска: эпицентр взрыва находился на втором или третьем этаже жилого дома

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел на уровне второго-третьего этажа. Об этом заявил мэр города Сергей Бердников.

«Что касается очага взрыва: сейчас следственные органы устанавливают, где именно был эпицентр. Давайте дождемся результатов расследования и будем опираться на них. Но уже понятно, что это не верхние этажи, иначе бы последствия обрушения не были столь серьезными. Это, вероятнее всего, нижние — примерно второй-третий этаж», — цитирует градоначальника 11 января РБК со ссылкой на ТАСС.

Бердников также отметил, что, вероятно, после взрыва на одном из нижних этажей сработал эффект «карточного домика». Это привело к разрушению верхней части подъезда.