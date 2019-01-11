Снег, мокрый снег и метель ждут петербуржцев в начале выходных. К воскресенью есть шанс увидеть солнце

Стихия в Петербурге не умерит пыл в первые выходные после начала нового трудового года. В субботу горожан ждут все виды снега, в воскресенье, вероятнее всего, обойдется без осадков, но мороз будет крепчать.

По прогнозам Северо-Западного УГМС, 12 января в Северной столице возможен снег, мокрый снег, ночью местами он может стать метелью. Все это небольшое, слабое и с возможными прояснениями. Не сможет определиться с направлением и бушующий сегодня ветер. Ночью он будет юго-западным, во второй половине дня подует с севера. Все это сопроводят гололедица, снежный накат и околонулевая температура.

В воскресенье успехи предыдущего дня закрепит мороз. Температура опустится до минус 8 градусов. Ветер в течение дня с севера переместится обратно на юг. Осадков почти не ожидается, возможно, даже выглянет солнце.

Непогода занимает рубежи с середины первой рабочей недели 2019 года. В пятницу сильный ветер разворачивает самолеты в столицу, наметенный с залива снег парализует движение на дорогах. К вечеру коллапса ждут соседи — Финляндию посетит шторм "Ян", заглянуть он может и в Ленинградскую область.