Дело о теракте в Финляндии рассматривает апелляционный суд. Адвокат хочет убрать из квалификации терроризм

Подготовительное заседание по делу о теракте провел 11 января надворный суд Турку (суд второй инстанции) в Финляндии. Основные слушания дела о резне, которая произошла в центре города в августе 2017 года и унесла жизни двух людей, пройдут в тюрьме Турку в феврале.

Осужденный, марокканец Абдеррахман Буанан, заявил через своего адвоката, что не хочет присутствовать на суде, передаёт Yle.

Стороны спорят о том, можно ли квалифицировать нападение с ножом на прохожих как теракт. Ранее суд первой инстанции приговорил Буанана к пожизненному заключению за два убийства и восемь покушений на убийство, совершенных с террористическими целями.

«Он действовал, считая себя воином [запрещённой в России террористической организации] ИГ, и у нас есть доказательства того, что его мотивом был терроризм, – заявил прокурор Сампса Хакала. – Кроме того, целью нападения было вызвать серьезный страх среди населения».

«Независимо от решения апелляционного суда о квалификации мотива преступления, наказание для Буанана остается неизменным, – пишет Turun Sanomat. – Тем не менее его адвокат Чарльз Гаммерус считает, что доказанные террористические намерения повлияют в будущем на возможность его освобождения».

В августе 2017 года Абдеррахман Буанан в центре Турку за три минуты напал с ножом на десятерых прохожих. Его выстрелом в ногу остановили прибывшие на место происшествия полицейские. В тот момент он атаковал свою последнюю жертву.