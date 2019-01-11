Похищенный со стрельбой в Москве — предполагаемый организатор убийства Вороненкова

Стало известно, кого накануне похитили со стрельбой на проспекте Мира в Москве. Это авторитетный бизнесмен из Украины Юрий Василенко. Он фигурирует в деле об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Шансы найти авторитета живым невелики, считают силовики.

Подробности происшествия 11 января раскрывает «Росбалт» со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. По данным журналистов, Василенко уже какое-то время жил в российской столице — нелегально, по паспорту на фамилию Антоненко. Ресторан «Базилик», откуда его похитили, служил мужчине, по сути, офисом. Вчера туда нагрянула группа неизвестных и потребовала проследовать за ними. Окружение авторитета вмешиваться не стало.

На улице Василенко попытался сбежать, но ему это не удалось: в него выстрелили. Раненого авторитета поместили в багажник (как ранее писала «Фонтанка», серебристого внедорожника Mitsubishi Pajero без номеров) и увезли. По мнению собеседника агентства в правоохранительных органах, шансы на то, что представитель криминального мира жив, небольшие. Как говорят, к нему имел претензии «коллега» из российской мафии.

Оперативники уже побывали в арендованной украинцем квартире. Там нашли целый арсенал оружия, в том числе снайперские винтовки, а также взрывчатку.

Юрий Василенко близок к россиянину Владимиру Тюрину, известному в определенных кругах как «вор в законе по кличке Тюрик». Оба находятся в розыске по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Следствие видит их организаторами преступления. Женой Вороненкова была оперная певица Мария Максакова, которую с Тюриным связывают общие дети.