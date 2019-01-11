«Подорожник» снова превратился в брелок

CПб ГКУ «Организатор перевозок» выпустит в продажу партию проездных билетов «Подорожник» в виде брелоков. В течение нескольких дней в кассы станций метрополитена, а также в офисы продаж учреждения поступят 50 тысяч штук таких проездных. Об этом 11 января «Фонтанке» сообщили в «Организаторе перевозок».

«Брелок изготовлен из прочного пластика и имеет отверстие для удобства крепления, например к связке ключей или к цепочке. Функциональные возможности электронного брелока те же, что и у обычной карты «Подорожник»: на него можно записать различные виды нельготных проездных билетов, а также можно использовать его в виде электронного билета, предоставляющего право на совершение поездки в пределах внесённой суммы», – рассказывают в учреждении.

СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Стоимость самого носителя — 100 рублей (за пластиковую карту «Подорожник» пассажиры платят 60 рублей). «Организатор перевозок» уже выпускал схожую партию проездных в 2016 году, правда, в гораздо меньшем объеме. С помощью 4000 брелоков, пущенных в оборот, учреждение хотело понять, будет ли на них спрос. В 2017 году «Организатор перевозок» пообещал, что в тестовом режиме в 2018-м снова даст петербуржцам возможность расплатиться с помощью браслетов.

Нестандартные формы проездного пользуются успехом в Москве: 1000 билетов в виде наклеек на гаджеты, поступивших в кассы столичной подземки накануне Нового года, полностью были раскуплены за праздники.