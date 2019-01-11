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Происшествия
11.01.2019 15:18
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Лесовоз, собираясь объехать пункт весового контроля, протаранил автобус в Коми. Пострадали больше 20 человек

В результате столкновения лесовоза и рейсового пассажирского автобуса в Коми пострадали от 13 до 22 человек, в том числе несовершеннолетние.

По данным СК РФ по Коми, ДТП произошло вечером 10 января на 4-м километре дороги Сыктывкар – Троицко-Печорск.

Лесовоз, собираясь объехать пункт весового контроля, протаранил автобус в Коми. Пострадали больше 20 человек

Всего в автобусе находились 32 человека. СК предварительно сообщал о 13 пострадавших, а сегодня, 11 января, местные СМИ пишут о 22. Издание PG11.ru со ссылкой на минздрав Коми рассказывает о состоянии госпитализированных.

Двое детей находятся в удовлетворительном состоянии: трёхлетний мальчик – в отделении челюстно-лицевой хирургии, 11-летняя девочка – в отделении травматологии республиканской детской больницы Коми.

Трое взрослых с травмами средней степени тяжести были доставлены в республиканскую больницу Коми: мужчина 1989 года рождения – в отделение челюстно-лицевой хирургии, женщина 1963 года рождения – в отделение нейрохирургии, и женщина 1960 года рождения – в отделение торакальной хирургии. Еще троих взрослых увезли в городскую больницу Эжвинского района Сыктывкара. 33-летний мужчина, 36-летняя и 56-летняя женщины находятся в отделении нейрохирургии. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

По предварительным данным, водитель грузового «МАЗа» с прицепом при повороте налево, на второстепенную автодорогу, не предоставил преимущество в движении автобусу, сообщает местное издание «Первоисточник».

Водитель лесовоза хотел свернуть, чтобы объехать пункт весового контроля, рассказала порталу PG11.ru представитель товарищества частных перевозчиков Татьяна Крылова. По её словам, пока она находилась на месте ДТП с автобусом, мимо проехали около 10 лесовозов. «Они были явно перегружены. Но потом им, видимо, сообщили о происшествии, и следующие лесовозы проезжали уже с нормальной загрузкой», – говорит Крылова.

54-летнего водителя лесовоза, по данным ГИБДД, за последний год трижды штрафовали за нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости, пишет издание «Инфо 24». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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