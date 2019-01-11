Сильный ветер мешает самолётам прибывать в Пулково. Московские рейсы возвращаются в столицу

Штормовой ветер вмешался в работу петербургского аэропорта 11 января. Самолёты, покружив над Пулково, идут на запасную площадку для посадки во Внуково.

Как следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание», с задержкой вылетят из Петербурга шесть рейсов – в Краснодар, Хельсинки, Лондон, Самарканд, Белгород и Ригу. Одиннадцать самолётов прибудут в Северную cтолицу с опозданием.

скриншот страницы сервиса flightradar24.com

В пресс-службе Пулково объяснили: мешает воздушным судам сильный боковой ветер. Несмотря на погоду, аэропорт работает в штатном режиме. Решение о посадке или взлёте в каждом конкретном случае принимает экипаж.

Так, например, по данным flightradar, вместо Петербурга отправился во Внуково рейс SU6344 из Мурманска. Перед сменой аэродрома самолёт намотал круги над городом и Ленобластью. Также вернулись в столицу два рейса, SU6018 и SU6028, вылетевшие из Москвы.

Не смог сесть в Пулково и рейс авиакомпании iFly из китайского Хайкоу. Стыковочный борт должен был довезти петербуржцев до дома к десяти утра, однако горожанам пришлось лететь дальше – с москвичами. В конечный пункт назначения, во Внуково, самолет добрался по расписанию, к половине двенадцатого. Как рассказали «Фонтанке» пассажиры, обратно в Северную столицу они должны были вылететь в час дня, но и этот рейс задерживается из-за метеоусловий. Начало полета назначено на 15:30.