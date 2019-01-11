100 миллиардов евро. В Европе подсчитали убытки от антироссийских санкций

Ущерб европейской экономике, нанесенный санкциями против России, составил почти 100 миллиардов евро. Сумму подсчитал комитет по восточноевропейским экономическим отношениям Германии.

Об этом 11 января сообщает информационное агентство Reuters.

Вольфганг Бюхеле, председатель экспертной группы, представляющей немецкий бизнес в Восточной Европе, считает, что Германии не стоит отказываться от контактов с Россией из-за санкций. При этом он констатировал, что объем торговли с РФ продолжает снижаться, а 2019-й станет годом стагнации.

Бюхеле особенно отметил, что ограничения на поставки российского газа в ЕС станут «нарушением суверенитета Германии и Европы».

Напомним, что немецкий комитет по восточноевропейским экономическим отношениям не в первый раз пытается оценить ущерб от санкционного давления на Россию. Так, в еще в 2014 году эксперты заявили, что европейская экономика за два года потеряет около 100 миллиардов евро. Несмотря на существенные потери для ЕС, комитет был уверен, что российской экономике придется еще хуже.