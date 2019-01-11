Беглов вступился за газетные ларьки. На их снос наложен мораторий

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов наложил трёхмесячный мораторий на снос киосков по продаже печатной продукции. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции 11 января глава комитета по печати Сергей Серезлеев.

По его словам, на время действия моратория участники рынка должны направить в комитет имущественных отношений заявки на перезаключение договоров аренды, а город их рассмотреть и согласовать. Также в Смольном будет создана рабочая группа, которая рассмотрит ситуацию с каждым объектом отдельно.

Такое решение было принято после того, как 10 января комитет по контролю за имуществом приступил к сносу печатных киосков, которые работают без договоров с городом.

Всего в прошлом году у продавцов периодических изданий истекли договоры примерно на 100 объектов из 800. Город не стал их продлевать, ссылаясь в том числе на то, что они не соответствуют новому ГОСТу по эксплуатации дорог. Позднее Росстандарт выступил с разъяснениями, в которых указал, что правила ГОСТа размещение торговых объектов не регулируют. Что и дало участникам рынка надежду на пересмотр решения.

По словам Сергея Серезлеева, в ходе межведомственного совещания в Смольном, которое состоялось 11 января, было решено передать полномочия по регулированию размещения киосков с прессой комитету по печати. «Должна быть система одного окна», – сказал он.