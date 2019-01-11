В Хельсинки молодёжь оккупировала парламент. Они требуют борьбы с изменением климата

Около сотни молодых людей собрались на демонстрацию на ступенях здания парламента в Хельсинки.

Как сообщает 11 января Yle, это старшеклассники, которые вместо учёбы пришли требовать более внимательного отношения политиков и предпринимателей к проблемам окружающей среды и действий, которые направлены на снижение вредных выбросов и защиту экологии. Учащиеся пришли с плакатами «Сделаем нашу планету снова зелёной», «Финляндия покажет пример», «Снизим выбросы», «Планеты B не существует». Среди лозунгов можно найти и более радикальные: например, «Остановите авиаперевозки!» К лицеистам присоединились и взрослые горожане.

«Лица, принимающие решения, конечно, предпринимают действия в этом направлении, но ещё многое предстоит сделать. И эти решения нужно принимать сейчас, мы не можем больше ждать. Надо быть смелее. Эта демонстрация показывает, что у нас есть желание принимать трудные решения, – заявил Yle один из участников пикета Аксель Броман. – Это наше будущее, поэтому иногда мы заботимся о нём больше, чем сами взрослые».

«Я думаю, что мы должны больше инвестировать в возобновляемые источники энергии и согласовать новые законы. Например, мы должны ввести климатические налоги там, где возникает большой объём выбросов углекислого газа», – считает ученица гимназии Вероника Винквист.

Финляндия поставила цель сократить вредные выбросы в атмосферу к 2030 году на 40% в сравнении с уровнем 1990 года. Как показали исследования, можно добиться и 60-процентного снижения. Среди прочего, делается ставка на электрокары и ветроэнергетику.