Керлингист Крушельницкий не будет оспаривать свою дисквалификацию, хотя деньги на апелляцию ему собрали

Петербургский керлингист Александр Крушельницкий не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на свою четырехлетнюю дисквалификацию. Причина этого решения не раскрывается.

«Вчера Саша принял решение отказаться от подачи иска в CAS. Возможно, когда-нибудь он расскажет — почему», – написал агент спортсмена Андрей Митьков в «Фейсбуке».

По словам агента, это означает, что Крушельницкому придется отбыть полный срок дисквалификации, даже если откроются новые обстоятельства. Отстранение керлингиста действует до 12 февраля 2022 года.

«Впереди у Саши сложные три года, но после дисквалификации он планирует продолжить карьеру», – добавил Митьков.

Отметим, что решение об отказе от апелляции было внезапным. Еще два дня назад спортсмен собирал деньги для ее подачи. Цена вопроса составляла около 68 тысяч рублей. По словам агента, сумму удалось легко и быстро собрать. Что теперь будет с этими деньгами, не сообщается.