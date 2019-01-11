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Спорт
11.01.2019 14:41
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Керлингист Крушельницкий не будет оспаривать свою дисквалификацию, хотя деньги на апелляцию ему собрали

Петербургский керлингист Александр Крушельницкий не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на свою четырехлетнюю дисквалификацию. Причина этого решения не раскрывается.

«Вчера Саша принял решение отказаться от подачи иска в CAS. Возможно, когда-нибудь он расскажет — почему», – написал агент спортсмена Андрей Митьков в «Фейсбуке».

По словам агента, это означает, что Крушельницкому придется отбыть полный срок дисквалификации, даже если откроются новые обстоятельства. Отстранение керлингиста действует до 12 февраля 2022 года.

«Впереди у Саши сложные три года, но после дисквалификации он планирует продолжить карьеру», – добавил Митьков.

Отметим, что решение об отказе от апелляции было внезапным. Еще два дня назад спортсмен собирал деньги для ее подачи. Цена вопроса составляла около 68 тысяч рублей. По словам агента, сумму удалось легко и быстро собрать. Что теперь будет с этими деньгами, не сообщается.

Справка:

Напомним, Крушельницкий на Олимпиаде-2018 завоевал бронзу в соревнованиях смешанных пар вместе с Анастасией Брызгаловой. Вскоре после этого стало известно о его положительной допинг-пробе на мельдоний. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом.

26 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу о положительной допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. Согласно данным CAS, концентрация мельдония в организме спортсмена была в девять раз выше, чем у дисквалифицированной ранее на 15 месяцев Марии Шараповой.

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