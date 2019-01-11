Не сумевший получить аккредитацию факультет ИТМО может перейти Политеху

Студенты, преподаватели и имущество факультета среднего профессионального образования (ФСПО) университета ИТМО могут стать частью системы Политехнического университета имени Петра Великого, перейдя в колледж при нем. Это 11 января «Фонтанке» подтвердил декан факультета Дмитрий Гриншпун.

Как уточнил Гриншпун, окончательное решение этого вопроса находится в руках у Министерства образования. ВУЗ уже обратился с просьбой об увеличении количества учебных мест в колледже Политеха, но одобрения пока не получил. Предварительно университеты достигли договоренности о том, что переход возможен, а в ИТМО уже даже оповестили о возможности перейти в Политех своих студентов.

Если эта инициатива получит одобрение со стороны Минобра, то все главные активы факультета – студенты, преподаватели и оборудование — смогут официально перейти под знамена Политеха. При этом студенты, которые пожелают остаться на потерявшем в конце 2018 года аккредитацию ФСПО ИТМО, также смогут это сделать, однако это чревато неполучением диплома государственного образца. Количество обучающихся, которые встали перед лицом выбора, составляет около 650 человек.

При этом многие студенты и их родители совсем не рады такой перспективе – они считают, что диплом ФСПО котируется гораздо выше, чем диплом колледжа при Политехе. Отдельное негодование причастных вызывает и политика университета ИТМО, которая якобы полностью идет вразрез с заявлениями министра просвещения РФ Ольги Васильевой о необходимости развития среднего образования. Как рассказала «Фонтанке» мать одного из студентов ФСТО Анна, аккредитацию отозвали из-за того, что при факультете нет стадиона с полосой препятствий, хотя об этой сложности руководство вуза знало заранее. Кроме того, аналогичный вопрос уже поднимался шесть лет назад — также при получении аккредитации.