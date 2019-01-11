Ford планирует реорганизовать предприятие в России, закрыть заводы в Европе и сократить тысячи людей

Американский автомобильный концерн Ford Motor Co. намерен снизить свои издержки. Для этого, возможно, сократят тысячи сотрудников и отсеят плохо продаваемые модели. Кроме того, компания собирается закрыть несколько своих заводов в Европе. Меры могут коснуться и России.

По данным Bloomberg, сейчас на европейских заводах Ford работают около 54 тысяч сотрудников, в основном в Германии, Великобритании и Испании. Часть из них могут попасть под сокращение. Конкретное количество не уточняется, но речь идет о тысячах рабочих мест, рассказал глава европейского филиала Ford Стивен Армстронг.

Также для улучшения эффективности концерн может закрыть несколько европейских заводов. Совместное предприятие Ford Sollers в России может ожидать реорганизация. Представитель предприятия подтвердил РБК, что стороны проводят стратегический пересмотр планов для проекта и рассматривают несколько вариантов его реструктуризации. Решение по Ford Sollers должны принять во втором квартале 2019 года.

Ранее сообщалось, что концерны Ford и Volkswagen рассматривают возможность полного слияния либо взаимного обмена крупными пакетами акций.

О грядущем сокращении 5 тысяч сотрудников сообщал и Jaguar Land Rover. Этот шаг стал одной из мер по сокращению расходов на фоне снижения продаж. Компания General Motors с 2019 года также планирует сократить порядка 15 тысяч сотрудников.