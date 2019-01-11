Американский петербуржец нашёл потерянное кольцо. Оно пролежало в гигантском моторе его купе 45 лет

Рэй Шмуэкер, 93-летний житель города Петербург, штат Айова, нашёл потерянное 45 лет назад обручальное кольцо. Всё это время оно провело в двигателе его старого купе Oldsmobile 98.

Как пишет Jalopnik, люксовое купе c гигантским 7,5-литровым мотором V8 Rocket было куплено в 1972 году, а примерно в 1974 году Рэй где-то потерял обручальное кольцо. По-видимому, при замене масла в двигателе он снял перчатку, и кольцо соскользнуло. Но, может, это случилось и как-то по-другому – всё-таки прошло столько лет, сетует Шмуэкер.

Последние лет 20 автомобилем никто не пользовался, и он тихо ржавел на заднем дворе. Рэй подумывал сдать его на металлолом, но всё не доходили руки. Однако неожиданно нашёлся кто-то, кому понадобился двигатель для старого Oldsmobile — этот самый 7,5 литровый мотор V8 Rocket. Человек по имени Уилл Фрай, владелец Oldsmobile 442 1969 года, искал новый мотор, поскольку родной «умер» прошлым летом.

И вот, рассказывает Фрай, когда он стал очищать мотор перед демонтажом, неожиданно на пол гаража упало нечто, похожее за застывший комок смазки с небольшим отверстием посередине. Внутри что-то блестело. Счистив слой грязи, Уилл Фрай понял, что это кольцо.

Он тут же позвонил дочери Рэя Шмуэкера, и таким образом спустя 45 лет кольцо вернулось к владельцу. Жена Рэя давно умерла, и оно теперь стало семейной реликвией – памятью не только о супруге, но и об удивительной истории старого автомобиля, хранившего украшение все эти годы.