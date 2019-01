Землянам впервые показали видео с обратной стороны Луны. Ролик снял китайский луноход

Китайское национальное космическое управление опубликовало кадры посадки космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.

Об этом 11 января в «Твиттере» сообщает телеканал CGTN. На размещенном в Сети видео запечатлен процесс спуска посадочного модуля на поверхность спутника Земли.

3 января впервые в истории человечества космический аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны. На борту китайского «Чанъэ-4» находился луноход «Юйту-2». В космическом управлении отметили, что оба устройства находятся в хорошем состоянии и готовы к работе.

Китайский зонд на Луне должен собрать информацию о её геологическом строении, составе грунта и провести ряд низкочастотных радиоастраномических наблюдений. Аппарат был запущен с космодрома Сичан 8 декабря и сел в огромном древнем ударном кратере Карман в южном полушарии обратной стороны Луны.

China National Space Administration releases video recording of entire soft landing on moon's far side by China's #ChangE4 probe pic.twitter.com/bbp1ul2gq7