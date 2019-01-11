СМИ: Россия в новом году сократила добычу нефти

В первые десять дней января 2019 года добыча нефти и газового конденсата в России снизилась до 11,38 млн баррелей в сутки. Об этом 11 января пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

Добыча снизилась по сравнению с декабрем прошлого года на 70 тыс. баррелей в сутки. Тогда был поставлен рекорд производства — 11,45 млн баррелей.

Напомним, цены на нефть растут с 1 января. Так, на торгах 9 января стоимость барреля нефти марки Brent впервые с начала года поднялась выше 60 долларов. Эксперты связывали это с сообщениями об успешных переговорах между США и Китаем о прекращении торговой войны. Также на цены влияют слухи о планах ОПЕК+ по снижению объема добычи нефти.