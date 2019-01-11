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Происшествия
11.01.2019 14:19
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«Жигули» снесли остановку в Петербурге: «Девушка вместо торможения дала газу»

«Закон парных случаев» в действии: в Петербурге второй раз за два дня автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. На этот раз, судя по всему, обошлось без серьёзных травм.

На проспекте Народного Ополчения утром 11 января ВАЗ-2104 врезался в остановку, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Информации о возможных пострадавших в этой аварии в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области нет.

«Жигули» снесли остановку в Петербурге: «Девушка вместо торможения дала газу»

По словам участника группы Елисея, задело пешехода, стоявшего на остановке, но легко. «Вроде он встал, отряхнулся и дальше пошёл, – пишет очевидец. – Главное, чтоб потом последствий со здоровьем не было».

«Никто не пострадал, слава богу, – подтверждает Алёна. – Дама была за рулём. <...> Девушка на «жёлто-красный» вместо торможения дала газу и резкий тормоз, ехала она со стороны Ленинского». Отметим, что это только предположение, точные обстоятельства ДТП установят правоохранительные органы.

Вчера днём 24-летний таксист на «КИА Рио» врезался в автобусную остановку на Выборгском шоссе в Парголово. Наезд на пешехода зафиксирован в протоколе ГИБДД, однако от медицинской помощи пострадавший отказался. На записи видно, что такой манёвр водитель предпочёл тарану маршрутки.

Эти ДТП продолжают серию наездов на пешеходов – за последние дни «Фонтанка» рассказывала о множестве таких случаев.

Сегодня утром очевидцы из «ДТП и ЧП» заметили, как на Гражданском проспекте, в районе пересечения с проспектом Луначарского, «сбили человека, похоже, что ребёнка». По данным ГИБДД, ребёнок в этом ДТП не пострадал, а мужчина отделался максимум синяком.

Фото: vk.com/spb_today

Вчера было несколько ДТП с пешеходами. Примерно в то же время, что и в Парголово, под колёса автомобилей попали две девушки на улице Седова и бабушка в районе Соснового Бора. Пенсионерка погибла. «Водитель за рулем находился 7 часов, внимательность стремилась к нулю. Да и сама дорога так себе: плохая видимость дорожных знаков и неудовлетворительное состояние обочин», – рассказывает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

Смертельное ДТП с пешеходом у Соснового Бора

Ещё одна бабушка, 83-летняя, попала под грузовик «Ивеко» 10 января около 18:20 в Кировске, на 45-м километре дороги Санкт-Петербург – Кировск. По предварительной версии, она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пенсионерку госпитализировали, сообщает «Дорожный инспектор».

«Жигули» снесли остановку в Петербурге: «Девушка вместо торможения дала газу»

До этого, утром, на КАД тоже были сбиты мужчины, стоявшие на дороге после мелкого происшествия, один насмерть.

Всего за 10 января по сообщению УГИБДД, в Петербурге произошли 410 аварий, в девяти из которых пострадали 12 человек, а в Ленинградской области – 81, в том числе пять ДТП с десятью пострадавшими (двое погибли, оба пешеходы: бабушка и мужчина, находившийся на проезжей части КАД).

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