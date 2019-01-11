«Жигули» снесли остановку в Петербурге: «Девушка вместо торможения дала газу»

«Закон парных случаев» в действии: в Петербурге второй раз за два дня автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. На этот раз, судя по всему, обошлось без серьёзных травм.

На проспекте Народного Ополчения утром 11 января ВАЗ-2104 врезался в остановку, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Информации о возможных пострадавших в этой аварии в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области нет.

По словам участника группы Елисея, задело пешехода, стоявшего на остановке, но легко. «Вроде он встал, отряхнулся и дальше пошёл, – пишет очевидец. – Главное, чтоб потом последствий со здоровьем не было».

«Никто не пострадал, слава богу, – подтверждает Алёна. – Дама была за рулём. <...> Девушка на «жёлто-красный» вместо торможения дала газу и резкий тормоз, ехала она со стороны Ленинского». Отметим, что это только предположение, точные обстоятельства ДТП установят правоохранительные органы.

Вчера днём 24-летний таксист на «КИА Рио» врезался в автобусную остановку на Выборгском шоссе в Парголово. Наезд на пешехода зафиксирован в протоколе ГИБДД, однако от медицинской помощи пострадавший отказался. На записи видно, что такой манёвр водитель предпочёл тарану маршрутки.

Эти ДТП продолжают серию наездов на пешеходов – за последние дни «Фонтанка» рассказывала о множестве таких случаев.

Сегодня утром очевидцы из «ДТП и ЧП» заметили, как на Гражданском проспекте, в районе пересечения с проспектом Луначарского, «сбили человека, похоже, что ребёнка». По данным ГИБДД, ребёнок в этом ДТП не пострадал, а мужчина отделался максимум синяком.

Фото: vk.com/spb_today

Вчера было несколько ДТП с пешеходами. Примерно в то же время, что и в Парголово, под колёса автомобилей попали две девушки на улице Седова и бабушка в районе Соснового Бора. Пенсионерка погибла. «Водитель за рулем находился 7 часов, внимательность стремилась к нулю. Да и сама дорога так себе: плохая видимость дорожных знаков и неудовлетворительное состояние обочин», – рассказывает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

Ещё одна бабушка, 83-летняя, попала под грузовик «Ивеко» 10 января около 18:20 в Кировске, на 45-м километре дороги Санкт-Петербург – Кировск. По предварительной версии, она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пенсионерку госпитализировали, сообщает «Дорожный инспектор».

До этого, утром, на КАД тоже были сбиты мужчины, стоявшие на дороге после мелкого происшествия, один насмерть.

Всего за 10 января по сообщению УГИБДД, в Петербурге произошли 410 аварий, в девяти из которых пострадали 12 человек, а в Ленинградской области – 81, в том числе пять ДТП с десятью пострадавшими (двое погибли, оба пешеходы: бабушка и мужчина, находившийся на проезжей части КАД).