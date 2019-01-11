После инспекции Беглова по аварийным домам Минобороны возбудили уголовное дело. Пока без подозреваемых

Прокуратура Петербурга услышала требование врио губернатора Александра Беглова проверить подрядчиков, которые строили дома для Минобороны на Ропшинском шоссе. Разваливающиеся перегородки стали уголовным делом. Преступление совершено «группой лиц по предварительному сговору».

Как сообщает надзор 11 января, прокурор Петродворцового района изучил технические заключения и материалы Госстройнадзора, поговорил с подрядчиками, которые, по мнению Беглова, «отдыхают где-то на Мальдивах», и районной администрацией. В собранной информации разглядели признаки преступления по второй части статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Прокуратура отправила материалы в Следственный комитет, где с надзором согласились. Подозреваемых в деле пока нет.

Уголовный кодекс замелькал рядом с подрядчиками обанкротившейся в 2015 году компанией ООО «Квест» после декабрьского обьезда Беглова. Дома для Минобороны на Ропшинском шоссе сдавали в 2012 – 2013 годах, вскоре по ним поползли трещины, 440 квартир находятся в аварийном состоянии. В материалах дела, отметим, говорится о 68. Глядя на состояние зданий, врио губернатора в гневе потребовал вмешательства прокуратуры. «Пускай возбуждают дела», – распорядился временный градоначальник.