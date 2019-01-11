Новым гендиректором Петербургской сбытовой компании стал Сергей Кропачев. Его предшественник Максим Шаскольский назначен советником главы города

Новым генеральным директором Петербургской сбытовой компании стал Сергей Кропачев, сын ректора СПбГУ. Ранее он занимал должность заместителя гендиректора по развитию и маркетингу.

Как рассказали в компании, Сергей Кропачев назначен 10 января. Он работает в ПСК с 2011 года. Начинал свою карьеру с позиции ведущего юрисконсульта, затем продолжил деятельность в дирекции по работе на рынке электроэнергии, а в 2013 году возглавил ее. В зоне ответственности Кропачева находились взаимодействие с сетевыми организациями региона и работа на оптовом рынке электроэнергии. Позднее к этому добавились продажи дополнительных сервисов, маркетинг и ИТ.

Отец нового гендиректора Николай Кропачев с 2008 года является ректором СПбГУ, до этого возглавлял юридический факультет. Именно его закончил Сергей Кропачев.

«Максим Шаскольский, возглавлявший АО «Петербургская сбытовая компания» с 2013 года, освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы», – рассказали в ПСК, не уточнив, что это за новое место. По данным «Фонтанки», Шаскольский назначен советником врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Напомним, ранее советником, который должен был заниматься энергетикой, стал Игорь Забиран. В день своего назначения он дал интервью «Фонтанке», а меньше чем через неделю был уволен. «Позиция, которую он высказывал в интервью средствам массовой информации сразу же после своего назначения, не соответствует официальной точке зрения правительства Санкт-Петербурга», – говорилось в объяснении Смольного.