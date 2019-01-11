СМИ: Правнук японского императора мог дать взятку за проведение Олимпиады-2020 в Токио

Председатель Олимпийского комитета Японии обвиняется в скупке голосов при выборе претендента на проведение Олимпийских игр.

«Цунэказу Такэда <...> предъявлены обвинения за «активную коррупционную деятельность» <...> Подозревается, что победа японской заявки в 2013 году стала результатом закулисных переговоров, которые позволили Токио выиграть, в частности, консолидировав голоса африканских членов МОК», – об этом 11 января сообщает французское издание Le Monde.

Дело о взятке в 2 миллиона евро, которую мог дать правнук японского императора, ведется во Франции последние три года. Парижская прокуратура заинтересовалась двумя денежными переводами от 30 июля и 28 октября 2013 года, получателем которых числилась фирма Black Tidings в Сингапуре. Транзакция почти в 2 миллиона евро была выявлена во время расследования коррупции в Международной федерации легкой атлетики. По версии следствия, эти средства предназначались членам МОК, чтобы они поддержали кандидатуру Японии в 2013 году.

Такэда отрицает выдвинутые против него обвинения.

Цунэказу Такэда занимает должность главы МОК Японии с 2001 года. Он является сыном принца Цунэёси Такэды. Прадедом спортивного чиновника по материнской линии был император Мэйдзи. Цунэказу Такэда — бывший спортсмен, представлявший страну в конном спорте на Олимпиадах 1984, 1988 и 1992 годов.

Напомним, что Олимпийские игры в 2020 году пройдут в Токио, с 24 июля по 9 августа.