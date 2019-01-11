Экс-совладелец Балтийского банка Андрей Исаев объявлен в розыск. Он задолжал различным структурам более 2,5 млрд рублей

Бывший совладелец «Балтийского банка» Андрей Исаев объявлен в розыск. Как стало известно «Фонтанке», розыскное дело еще 28 декабря завели в связи с предъявлением ему ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Как писало ранее наше издание, серьезные финансовые претензии к Исаеву предъявляли две близкие к бизнесмену структуры. Балтийский банк (который теперь входит в банковскую группу Альфа-Банка) отсудил у бывшего совладельца 985 млн рублей. Структуры «Петербургского агентства недвижимости» предъявили предпринимателю требования по непогашенным займам разных лет на общую сумму почти 1,5 млрд рублей. Долги Исаева в целом превысили 2,5 млрд рублей. Его собственное состояние прежде оценивали в 21,08 млрд рублей.

Напомним, что в апреле 2018 года Арбитражный суд Петербурга принял решение о признании Исаева банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.