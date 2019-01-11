СМИ: «Зенит» предложил 16 млн евро за защитника «Бенфики»

Левый защитник футбольного клуба «Бенфика» (Португалия) Алехандро Гримальдо может продолжить карьеру в «Зените». Как сообщает 11 января SAPO Desporto, петербуржцы готовы заплатить за него 16 млн евро.

Однако «Бенфика», скорее всего, откажется от столь щедрого предложения, так как в контракте Гримальдо стоит сумма отступных в 60 млн евро. Ранее интерес к Гримальдо также проявляли итальянские «Наполи» и «Ювентус».

В сезоне-2018/19 23-летний защитник сыграл 16 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил 2 гола и получил 2 жёлтые карточки. Чемпион Европы в возрастной категории до 19 лет в составе сборной Испании.

Напомним, «Зенит» давно ищет левого защитника. Ранее сообщалось об интересе сине-бело-голубых к футболисту бразильской команды «Атлетико Паранаэнсе» Ренану Лоди.