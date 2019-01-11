Как мы теперь будем сдавать на права. ГИБДД показывает обновленную версию

Новая редакция постановления, которое меняет правила проведения практического экзамена на водительские права, опубликована на федеральном портале проектов нормативных актов. Российская ГИБДД не отказалась от идеи объединить «площадку» и «город», а также закрепила перечни обязательных и необязательных упражнений.

Проект предполагает, что вместо прежних «города» и «площадки» будет проводиться один объединенный экзамен. Первоначальные навыки вождения, такие, как разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс задним ходом под прямым углом, параллельная парковка и другие, будут проверять на закрытых площадках и автодромах, сообщает 11 января газета «Коммерсантъ».

Затем в условиях полноценного городского движения у кандидатов в водители проверят другие умения. Документ также называет обязательные и необязательные упражнения для тестов. К первым отнесли левый и правый поворот, проезд нерегулируемых перекрестков неравнозначных дорог и пешеходных переходов, обгон, параллельную парковку, а также остановку и старт на подъеме и спуске. При наличии необходимых условий дополнительно будут проверяться умения проезжать регулируемый перекресток и железнодорожный переезд, а также перестроение на многополосном участке.

Помимо этого, из новой редакции убрали возможность нахождения в машине, кроме экзаменатора, преподавателя автошколы, которому принадлежит экзаменационный автомобиль.

Ранее сообщалось, что МВД уже заканчивает дорабатывать законопроект, который меняет порядок сдачи экзамена на вождение. Документ планируется внести на рассмотрение правительства в 2019 году.

Напомним, что за последние три года в России число дорожных аварий, произошедших по вине начинающих водителей, пошло на убыль. Если в 2016 году таких ДТП насчитывалось 11,2 тысячи, то в 2018-м – уже 8,7 тысячи.