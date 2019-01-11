В МИД подтвердили, что Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже

Задержанному в Москве гражданину США (и еще трех стран) Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге 11 января.

«Он содержится в следственном изоляторе «Лефортово». Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса России, то есть в шпионаже», — сказала она.

Ранее стало известно, что американец, задержанный в России и обвиненный в шпионаже, также имеет канадское, британское и ирландское гражданство.