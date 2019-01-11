В МИД подтвердили, что Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже
Задержанному в Москве гражданину США (и еще трех стран) Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге 11 января.
«Он содержится в следственном изоляторе «Лефортово». Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса России, то есть в шпионаже», — сказала она.
Ранее стало известно, что американец, задержанный в России и обвиненный в шпионаже, также имеет канадское, британское и ирландское гражданство.
Справка:
Сотрудники ФСБ задержали Пола Уилана в Москве 28 декабря «при проведении шпионской акции». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Reuters отмечает, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство.