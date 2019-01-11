«Бояться будут точно больше». Матвиенко предложила возродить в России должность генерал-прокурора

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко хочет восстановить в России должность генерал-прокурора. Как передает «Интерфакс», об этом она заявила 11 января на заседании верхней палаты российского парламента, посвященном Дню работника прокуратуры.

«Дата 12 января приурочена к учреждению поста генерал-прокурора императором Петром Первым в 1722 году. Может быть, к 300-летию восстановить историческое звание — генерал-прокурор? И звучит солиднее, да и бояться, Юрий Яковлевич, будут точно больше!» – сказала Матвиенко.

И напомнила, что через три года органам прокуратуры России исполнится ровно 300 лет. Кроме того, спикер Совфеда попросила прокуроров разобраться с постновогодним повышением цен.