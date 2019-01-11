Дорожные службы проложили путь по Приморскому шоссе. Освобождения из снежного плена ждал рейсовый автобус из Петербурга

Дорожные службы расчистили от снежных заносов участок Приморского шоссе в Выборгском районе Ленинградской области. В очереди из автомобилей также ждали пассажиры автобуса из Петербурга в Приморск.

Об окончании работ «Фонтанке» сообщили в «Ленавтодоре» днем 11 января. Самосвалы и грейдер работали под поселком Ермилово с восьми утра. Трассу, как сообщалось ранее, сильно занесло из-за метели и ветра с залива. Процесс преодоления сугробов автомобилисты засняли на видео.

В Петербургской транспортной компании «Фонтанке» сообщили, что в пробку под Приморском встал автобус 830-го маршрута из Петербурга. Он выехал от станции метро «Парнас» в 08:30 утра, на месте должен был быть около одиннадцати утра. Автобус в Северную столицу из области добрался без задержек.