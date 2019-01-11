Смольный подал иск к своему собственному АО «Аэропорт Пулково» на 41 млн рублей

Комитет имущественных отношений (КИО) обратился в Арбитражный суд Петербурга с иском на 41,7 млн рублей к АО «Аэропорт Пулково». Информация об этом размещена на сайте «Электронное правосудие».

Как рассказали 11 января «Фонтанке» в комитете, компания задолжала за аренду земельного участка на Пулковском шоссе. Сумма иска – это то, что насчитал КИО за период с 2014 по 2016 год (включая пени). «Причина возникновения задолженности обусловлена различными подходами сторон договора к методологии расчета арендной платы по нему. Цель обращения в суд – установить корректность расчета арендной платы за указанный период одной из сторон», – отметили в ведомстве.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% акций АО «Аэропорт Пулково» принадлежит комитету имущественных отношений. Компания занимается тем, что следит за деятельностью ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) – фирмой, с которой городские власти подписали соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации объектов, входящих в состав имущества аэропорта Пулково. По его условиям компания вложила в строительство и реконструкцию более 1,2 млрд евро. Кроме того, АО «Аэропорт Пулково» также связывает между собой ВВСС и органы городской власти, а также контролирует качество обслуживания пассажиров.