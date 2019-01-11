Бензовозы на «Колыме» один за другим ушли под лёд реки, оставив сверху топливо

Две грузовые автоцистерны с дизельным топливом провалились под лёд реки Алдан на 366-м километре автозимника ФАД «Колыма» в Республике Саха (Якутия). Произошёл разлив топлива. Люди не пострадали. Об инциденте, случившемся вечером 10 января, сообщают сегодня местные ГУ МЧС, ГИБДД и министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства.

Водители транспортных средств с массой более 40 тонн, по информации ГИБДД, проигнорировали требования дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы» в 30 тонн, которые были установлены при заезде на автозимник. Согласно товарно-накладной документации, один из бензовозов был загружен дизтопливом массой более 26 тонн, второй – более 25 тонн, при этом вес одного грузовика составляет около 15 тонн.

Грузовики алданского предприятия ТК «Энергия» следовали из Якутска в посёлок Хандыга Томпонского района. Выезд, по утверждению ГУ МЧС, был несанкционированным: машины оказались на льду в не установленном для переправы месте, недалеко от официальной ледовой переправы Мегино-Алдан – Хандыга.

Из-за несоблюдения безопасной дистанции и превышения массы машины проломили лёд и застряли вблизи населённого пункта Мегино-Алдан. По данным Минприроды Якутии, первый бензовоз, «Скания», провалился на правой стороне ледовой дороги на глубину примерно 1,5 метра, у него утечки не было. Второй, «Ивеко», – в 25 метрах от первого. Рядом с ним на поверхности льда были обнаружены пятна нефтепродуктов площадью 1,5х2,5 метра.

«Госинспекторами Томпонской инспекции отобраны пробы воды для проведения лабораторных исследований, составлен акт осмотра, возбуждено административное дело. ТК «Энергия» произведена откачка нефтепродуктов. Размер ущерба, причиненный водному объекту, будет определен после расчета объема разлитых нефтепродуктов», – отмечается в сообщении Минприроды.

Водители самостоятельно выбрались из автомобилей и не пострадали. По данным ГУ МЧС, застрявшие автомобили не мешают проезду по ледовой переправе. ГИБДД же пишет о помехе дорожному движению по ледовому автозимнику.

Видео: YouTube/САХАМЕДИА

В отношении водителей большегрузов составлены административные материалы по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.

К утру 11 января топливо перекачали из цистерн застрявших автомобилей в прибывшие бензовозы. Начались работы по извлечению грузовиков изо льда.

9 января, по данным Минприроды Якутии, на реке Малый Мурбай в Ленске был обнаружен провалившийся под лёд бульдозер.

Фото: minpriroda.sakha.gov.ru

В ноябре в ХМАО спасатели искали тракториста, провалившегося под лед в районе посёлка Ямки. Поиски шли больше недели: несмотря на низкую температуру, водолазы ежедневно спускались под воду и обследовали 3450 квадратных метров. 29 ноября тело мужчины нашли и передали полиции, напоминает местное издание N24.

В настоящее время на ледовых автозимниках и переправах установлена различная грузоподъемность в зависимости от несущей способности льда. Однако, как показывает практика, несмотря на соответствующие дорожные знаки и предупреждения, установленные на переправах, из года в год под лед продолжают проваливаться транспортные средства, отмечает ГИБДД.