«Лопаты Беглова» не пришлось закупать дополнительно

«Лопаты Беглова», которые распределили между районами и блоком вице-губернатора Николая Бондаренко, предоставило одно из подведомственных комитету по благоустройству предприятий. Ездить в магазин не пришлось.

Как рассказали «Фонтанке» 11 января в комитете по благоустройству, 21 инструмент с надписью «лопата Беглова» был предоставлен одним из дорожных предприятий. «Дополнительные закупки не потребовались, поскольку в дорожных предприятиях инвентарь закупается постоянно», – подчеркнули в ведомстве. При этом лопаты на совещании в комитете распределили между 18 районами Петербурга, оставив три для самого комитета, Жилкома и вице-губернатора Николая Бондаренко.

Напоним, мем «лопата Беглова» породил сам врио губернатора на совещании в Смольном 9 января, приказав выдать соответствующий инструмент главам районных администраций. Глава города выразил неудовольствие тем, как город убирается от снега. После этого в Сети появились фотографии, на которых чиновники позировали с лопатами.