«Лопаты Беглова» не пришлось закупать дополнительно
«Лопаты Беглова», которые распределили между районами и блоком вице-губернатора Николая Бондаренко, предоставило одно из подведомственных комитету по благоустройству предприятий. Ездить в магазин не пришлось.
Как рассказали «Фонтанке» 11 января в комитете по благоустройству, 21 инструмент с надписью «лопата Беглова» был предоставлен одним из дорожных предприятий. «Дополнительные закупки не потребовались, поскольку в дорожных предприятиях инвентарь закупается постоянно», – подчеркнули в ведомстве. При этом лопаты на совещании в комитете распределили между 18 районами Петербурга, оставив три для самого комитета, Жилкома и вице-губернатора Николая Бондаренко.
Напоним, мем «лопата Беглова» породил сам врио губернатора на совещании в Смольном 9 января, приказав выдать соответствующий инструмент главам районных администраций. Глава города выразил неудовольствие тем, как город убирается от снега. После этого в Сети появились фотографии, на которых чиновники позировали с лопатами.
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Справка:
Ранее комитет по благоустройству сообщил, что во время праздников было организовано более 17 тыс. смен техники и 11,5 тыс. смен работников ручной уборки, а ежедневно город убирает около тысячи дворников. Жилком, в свою очередь, отчитался, что с 30 декабря 2018 года по 8 января к работам по уборке внутриквартальных территорий ежедневно привлекалось от 470 до 600 единиц техники, а также от 7 до 8 тысяч дворников. При этом жилинспекция нашла нарушения в уборке на трети проверенных адресов и возбудила административных дел на 12 млн рублей. ГАТИ предъявила претензии к 53 территориям из проверенных 131 (включая дороги) и к 122 кровлям из 629. За время праздников от гололеда пострадали 385 человек, после чего врио губернатора Петербурга принес извинения всем получившим повреждения.