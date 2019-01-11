На Финляндию надвигается шторм Ян

Метеорологический институт Финляндии выпустил предупреждение о надвигающейся снежной буре. Шторм Ян придет в Суоми во второй половине дня 11 января.

По прогнозам синоптиков, непогода коснется многих регионов, порывы ветра на западном побережье могут превысить 20 м/с. В Финском заливе метеорологи из соседней страны обещают до 16 м/с.

На севере Швеции Ян уже остановил железнодорожное движение и оставил без электричества жителей коммун Хаапапанта и Йокмокк, передает Ilta-Sanomat.

Как рассказали метеорологи из Foreca, циклон идет по северной и центральной части Скандинавии в сторону Юго-Восточной Финляндии, которая граничит с Ленобластью. На сопках Лапландии порывы ветра могут достигать 32 м/с. Снегопады обрушатся на северные и центральные регионы, на юге преимущетвенно ясно.

Автомобилистам напоминают о неблагоприятных условиях для вождения на заснеженных дорогах, в том числе в приграничных регионах.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу накануне предупредило горожан о порывах ветра днём 11 января местами до 18 м/с.

Предыдущий шторм в Финляндии 2 января отключил свет в десятках тысяч домов и задержал поезда между Хельсинки и Петербургом.