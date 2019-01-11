Роспотребнадзор: Instagram и Twitter становятся прибежищем для «групп смерти»
Роспотребнадзор констатировал изменение каналов распространения информации о способах суицидов и призывов к совершению самоубийства. Из отечественных соцсетей запрещенный контент перекочевал в международные.
«В 2018 году данные запрещенные материалы со страниц российских социальных сетей «ВКонтакте», «Mail.ru», «Одноклассники» переместились в «Instagram», «Twitter», – сообщает 11 января сайт ведомства.
Федеральная служба также рассказала, что за прошлый год на экспертную оценку поступило более 28 тысяч ссылок на запрещенные материалы, что больше, чем в 2017-м. При этом сотрудники ведомства констатируют рост числа «тождественных материалов», по которым уже ранее было вынесено решение.
«Увеличение количества поступающих на экспертизу материалов свидетельствует о возросшей информированности граждан и организаций», – считают в Роспотребнадзоре.
Справка:
В 2017 году Госдума ужесточила наказание за склонение к суициду. Закон был принят в трех чтениях в течение пяти дней. Наказание предусмотрено в виде лишения свободы до десяти лет. Законопроект был внесен после появления в социальных сетях так называемых «групп смерти», где подростков подстрекали свести счеты с жизнью.