Роспотребнадзор: Instagram и Twitter становятся прибежищем для «групп смерти»

Роспотребнадзор констатировал изменение каналов распространения информации о способах суицидов и призывов к совершению самоубийства. Из отечественных соцсетей запрещенный контент перекочевал в международные.

«В 2018 году данные запрещенные материалы со страниц российских социальных сетей «ВКонтакте», «Mail.ru», «Одноклассники» переместились в «Instagram», «Twitter», – сообщает 11 января сайт ведомства.

Федеральная служба также рассказала, что за прошлый год на экспертную оценку поступило более 28 тысяч ссылок на запрещенные материалы, что больше, чем в 2017-м. При этом сотрудники ведомства констатируют рост числа «тождественных материалов», по которым уже ранее было вынесено решение.

«Увеличение количества поступающих на экспертизу материалов свидетельствует о возросшей информированности граждан и организаций», – считают в Роспотребнадзоре.