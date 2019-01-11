В России появятся зоны с особым законодательством для экспериментов с нейротехнологиями и искусственным интеллектом

Минэкономразвития подготовило законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», в котором предложило создать экспериментальные правовые режимы («песочницы») для тестирования новых технологий.

Как пишет 11 января РБК, которое получило этот документ, появление таких правовых режимов должно позволить обойти ограничения действующего законодательства. Оно не в полной мере учитывает особенности инноваций, которым требуется обкатка в реальных условиях.

В первую очередь, это может быть интересно для разработки и тестирования систем на основе больших данных, блокчейна, нейротехнологий и искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники, беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальностей. При этом во время экспериментов, даже в «песочнице», не смогут быть сняты запреты на увеличение риска для здоровья и жизни людей.