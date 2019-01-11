Овечкин поднялся на 50-е место по очкам в истории НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил очередное достижение. В матче, прошедшем в ночь с 10 на 11 января в Бостоне против местной команды (4:2), россиянин забил два гола, благодаря чему вышел на 50-е место по очкам в истории НХЛ.

Ovi seals it! Caps win 4-2 🔥 pic.twitter.com/WQXaPlVZLZ — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 11 января 2019 г.

В общей сложности на счету 33-летнего Овечкина сейчас 1171 очко в лиге (639 шайб и 532 результативные передачи). Среди действующих хоккеистов в топ-50, кроме Овечкина, входит только 39-летний нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон. По количеству голов за всю историю НХЛ Александр занимает 15-е место. До 14-й строчки, на которой пока находится канадец Дэйв Андрейчук, не хватает всего одной шайбы.

«Вашингтон» после 43 матчей регулярного сезона занимает второе место в Восточной конференции с 58 очками. Отставание команды от лидирующей «Тампы» составляет 12 баллов. Напомним, что «Вашингтон» – действующий обладатель Кубка Стэнли.