Setl City ввела в эксплуатацию дом 5 ЖК «Солнечный город»

Setl City

Setl City ввела в эксплуатацию корпус 5 ЖК комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Это кирпично-монолитный дом общей жилой площадью около 60 тыс. кв. м и высотой 12 этажей. Секции образуют полузамкнутый двор, закрытый от машин.

Все квартиры, от студий до трехкомнатных, передаются покупателям с полной чистовой отделкой. На первом этаже в секциях 4-8 спроектированы встроенные помещения общей площадью около 1,9 тыс. кв. м. Под домом возведена подземная автостоянка метражом 5,7 тыс. кв. м.

Setl City полностью благоустроила придомовую территорию 5 корпуса – построены и оборудованы две детских площадки и две площадки для отдыха взрослых, а также две зоны для занятий спортом. Высажено в общей сложности более 2200 деревьев и кустарников, среди них – шиповник, липа и сирень.

Сданный корпус стал шестым домом, введенным в эксплуатацию в рамках проекта «Солнечный город». Помимо жилых корпусов компания на собственные средства спроектировала и построила два детских сада на 220 малышей каждый с бассейнами и общеобразовательную школу на 1375 мест с двумя бассейнами. Указанные социальные учреждения уже открыты и принимают ребят. Осенью Setl City начала строить третий детский сад на 220 мест с бассейном, а в текущем году застройщик приступит к возведению второй школы на территории ЖК.

Отметим также, что компания полностью завершила создание парка отдыха в рамках проекта. Строительные работы длились чуть более года. За это время возле жилого комплекса был создан благоустроенный уютный парк, не уступающий по своим размерам саду «Василеостровец», Строгановскому и Вяземскому саду.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations