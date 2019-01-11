«Были созданы условия, и он работал в своем направлении». Глава Колымы рассказал свою версию жизни Королёва в лагере

Губернатор Магаданской области оспорил информацию о том, что главный конструктор советской ракетно-космической промышленности занимался добычей золота на лагерном прииске. Несмотря на мемуары самого Сергея Королева.

«Один из самых знаменитых заключенных Колымы — Сергей Павлович Королев. И он здесь не золото добывал: ему были созданы условия, и он работал в своем направлении», – заявил Сергей Носов в интервью главному редактору газеты «Завтра» Александру Проханову.

При этом, согласно многочисленным источникам, прославленный ученый трудился на общих работах на золотом прииске Мальдяк. В своих воспоминаниях Королев писал, что «почти год по восемь, а то и более часов в сутки возил из карьера золотоносный песок. Песок, песок, песок… Ради горстки золотых крупинок…»

Напомним, что Королева арестовали 27 июня 1938 года по обвинению во вредительстве. Конструктору дали 10 лет лагерей, на 5 лет ограничив его в правах. Уже в 1940-м срок сократили до 8 лет лагерей. Освободили основоположника советской космонавтики в 1944 году. В 1957 году его реабилитировали «за отсутствием состава преступления». Умер конструктор в 1966 году. Бывший узник лагерей был похоронен с государственными почестями на Красной площади в Москве. Урна с прахом конструктора находится в Кремлевской стене.