Выходные в Финляндии 12 - 13 января: Опера, цирк и лыжный кубок

В музеях Финляндии в эти выходные завершают работу многие временные экспозиции, идут последние представления "Фантома оперы" и цирковой "Любви", но шанс приобщиться к прекрасному еще есть. Впрочем, туристов ждет и что-то новенькое: например, в центре Тампере откроется выставка ледовых скульптур.

: Talvisirkus Rakkaus, Riku Virtanen

В субботу на юге Финляндии будет солнечно, около трёх градусов мороза. В восточных регионах выпадет снег. В воскресенье в Суоми похолодает до минус 9 – 14 градусов Цельсия.

В культурном центре «Кабельный завод» в Хельсинки завершаются выступления «Зимнего цирка» с шоу «Любовь», в котором принимают участие клоуны, жонглеры, акробаты и танцоры. В эти выходные на представления можно попасть в 13 и 17 часов. Билеты стоят от 25 евро.

Также на территории «Кабельного завода» в эти выходные состоится ярмарка антиквариата и предметов искусства. С 10 до 16 часов там будут представлены мебель, картины, фарфор, ювелирные украшения, монеты, открытки и старинные игрушки.

12 января в Хельсинки состоится последний показ мюзикла «Фантом оперы» Эндрю Ллойда Вебера. Несмотря на то, что версия финская, поют исполнители на английском языке. С ноября на сцене Финской национальной оперы этот спектакль был показан уже около 40 раз.

В музее современного искусства Киасма до 13 января можно увидеть экспозицию Энн Вероники Янссенс, активно использующей в своем творчестве взаимодействие света с жидкостями, водяным паром, отражающими поверхностями и окружающим пространством.

В художественном музее Дидрихсена до 13 января продлится выставка работ Альфреда Уильяма Финча. Этот художник английского происхождения родился в Бельгии, однако более 30 лет прожил в Финляндии и внес большой вклад в развитие финского искусства. На экспозиции представлены работы Финча как художника, графика и керамиста.

В Котке в Морском центре Велламо завершается работа экспозиции «Забытое значение книг». На выставке представлены редкие старинные церковные писания на славянских языках, которые использовались в православном храме Святых апостолов Петра и Павла в Хамине, один из самых ценных экспонатов – алтарное Евангелие XVIII века, посеребренное вручную. В выходные Велламо работает с 10 до 17 часов.

В краеведческом музее в Хамине (Kuninkaantie 3, Husula) до 12 января открыта выставка, посвященная традициям Рождества в Финляндии.

В Лахти 12 января пройдут соревнования по горным лыжам. Спортсмены будут состязаться за Кубок Финляндии на горнолыжном курорте Мессиля.

В Тампере 12 января открывается выставка ледовых скульптур, на Центральной площади (Кескустори) свой талант покажут 10 мастеров. В выходные посетителей ждут с 10 до 18 часов, билет стоит 5 евро. В день открытия гостей будет встречать Снежная королева, состоится выступление хора, а скульпторы расскажут о своих творениях. Полюбоваться изваяниями можно будет примерно до середины марта.

Музей игр, разместившийся в музейном центре Ваприикки в Тампере, 12 января будет отмечать своё двухлетие. С 10 до 17 часов можно не только ознакомиться с экспозицией, побывать на экскурсии по выставке Disk Covers, но и поиграть в различные игры и узнать о настольной футбольной игре FUBA от одного из разработчиков.

Виктория Трифонова, "Фонтанка.ру"