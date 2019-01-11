Пожар в торговом центре в Ульяновске тушили при детях. Родители не услышали пожарной сигнализации

Администрация парка развлечений в торговом центре «Созидатель» в Ульяновске самостоятельно тушила небольшой пожар на территории детской площадки. Родители утверждают, что не дождались эвакуации.

О происшествии в соцсетях 11 января сообщают очевидцы. Пожар начался накануне около четырех часов дня, загорелся осветительный прибор под потолком. По словам родителей, пожарная сигнализация не сработала, а выводить детей из парка им пришлось самостоятельно.

кадр из видео//"Ульяновск - Новости"/vk.com

Однако в самом батутном парке с версией очевидцев не согласны. Как рассказал «Фонтанке» представитель «Сальто», было лишь локальное задымление, а все системы противопожарной безопасности сработали в штатном режиме. Сотрудников МЧС вызвали на место, но тушить им было уже нечего. «Мы в первую очередь вывели всех детей в безопасную зону, на улицу выходить необходимости не было», – утверждают в парке.

Очевидцы припоминают администрации детского центра развлечений трагедию в Кемерово. Во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в марте прошлого года там погибло 60 человек, в том числе 41 ребенок.