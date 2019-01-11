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Происшествия
11.01.2019 12:10
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Жители поселка в Забайкалье уже несколько лет пьют воду с мышьяком. Роспотребнадзор знал, но молчал

В питьевой воде в Забайкалье нашли мышьяк. Об этом еще летом узнал Роспотребнадзор, но скрыл информацию. Теперь чиновники ответят за это в рамках уголовного дела. 

Как сообщает 11 января следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю, дело возбуждено по достаточно редкой статье 327 -  «сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Проходят по нему пока неустановленные должностные лица регионального управления Роспотребнадзора. 

По версии следствия, еще в июле 2018 года чиновники отобрали пробы питьевой воды в поселке Приисковом Нерчинского района. В нескольких пробах нашли превышение допустимого содержания мышьяка до 40 раз. Узнав об этом, санитарные специалисты не довели информацию ни до районных властей, ни до краевых. 

В управлении уже провели выемку служебных документов. Следователи также затребовали должностные инструкции Роспотребнадзора и другие материалы.

«В настоящее время жителям поселка Приискового организована поставка качественной питьевой воды», – добавили в СК.

По информации местного издания 75.ru, неестественную серость кожи с белыми вкраплениями медики начали замечать у жителей поселка Приисковый еще 4 года назад. Но не могли установить причину. В 2018 году одна из женщин пожаловалась еще и на боли в суставах и общее недомогание — у нее в крови нашли мышьяк. После этого в поселок выехали специалисты, которые выявили 22 человека с подозрительным цветом кожи (8 из них – дети). Заболевание регистрировалось только у жителей благоустроенных квартир. Местные жители предполагают, что отравить воду мог контейнерный сток ОАО «Ново-Широкинский рудник». Компания занимается добычей и переработкой руды.

 

 

 

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