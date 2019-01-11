ВАДА: Мы успешно получили доступ к данным московской лаборатории

Специалисты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) получили полноценный доступ к базам данных московской антидопинговой лаборатории. Как сообщает 11 января Inside the Games со ссылкой на заявление организации, процесс извлечения данных проходит без проблем.

«Команда экспертов ВАДА успешно получила доступ к объекту в российской столице и начала получать данные из лабораторной информационной системы управления», – заявили в антидопинговом агентстве.

Напомним, получение данных допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, оставалось последним пунктом в договоре между Россией и ВАДА о полноценном восстановлении в правах отечественного спорта. Однако были сорваны сроки, прописанные в этом соглашении. Эксперты Всемирного антидопингового агентства должны были получить данные до 31 декабря 2018 года, но из-за отсутствия сертифицированного в соответствии с российским законодательством оборудования их предыдущий приезд в Москву закончился ничем.

На 14 января запланировано заседание комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию, где будет рассмотрен вопрос выполнения обязательств России. Если комиссия решит, что обязательства не были выполнены, Российское антидопинговое агентство вновь лишат аккредитации. О том, какими катастрофичными последствиями это обернется, читайте в интервью главы РУСАДА «Фонтанке».