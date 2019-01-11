«Муниципальный убер» в Петербурге набрал тысячу кандидатов в депутаты. Больше всего в Приморском, Выборгском и Центральном районах

На сайте проекта «Объединенные демократы» зарегистрировались 1000 участников. Об этом «Фонтанке» рассказал 11 января координатор «муниципального убера» Андрей Пивоваров.

По его словам, больше всего будущих кандидатов в муниципальные депутаты планируют избираться в Приморском, Выборгском и Центральном районах. Большая часть желающих поучаствовать в выборах сталкивается с этим процессом впервые.

«Наши ближайшие задачи — сформировать команды кандидатов в округах и запустить школу муниципального депутата», – добавляет Пивоваров.

Проект с похожим названием в 2017 году позволил столичным оппозиционерам провести в московские муниципалитеты 270 депутатов в 62 округах. Для этого политики Максим Кац и Дмитрий Гудков использовали технологию «муниципальный убер», позволяющую систематизировать и автоматизировать процесс избирательной кампании (обучить кандидатов, помочь собрать документы для выдвижения, предоставить юридические услуги, выпустить общую газету). Москвичам благодаря площадке в 2017 году удалось не только подготовить кандидатов к выборам, но и развести их так, чтобы они не конкурировали друг с другом. В Петербурге Кац и Гудков анонсировали два проекта, идентичных тому, что был в Москве.