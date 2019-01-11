Гаишник из Пятигорска, «уладивший» нарушение петербуржца, осуждён. Сработало видео в соцсетях

Опубликованная в соцсетях видеозапись стала поводом для возбуждения уголовного дела. О завершении процесса 11 января отчитывается СУ СК по Ставропольскому краю. Сотрудник ГИБДД, теперь уже бывший, за взяточничество получил два года лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на два года.

Сам инцидент случился днем 16 февраля 2018 года. По данным следствия и суда, на одной из улиц (по данным СМИ, в микрорайоне «Белая Ромашка») инспектор ДПС остановил автомобиль под управлением жителя Санкт-Петербурга, совершившего выезд на встречную полосу движения. Нарушителю предложили пройти к служебному автомобилю. Там в беседу вступил второй инспектор, Вадим Ларионов – герой этой новости.

После проверки документов Ларионов разъяснил петербуржцу меру наказания за допущенное нарушение – за выезд на встречку полагается штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев. Видимо, петербуржцу грозило именно лишение, и Ларионов, по выражению местных СМИ, предложил «утрясти неприятности» за 10 тысяч рублей.

Петербуржец принялся торговаться. Сошлись на восьми. «За эти деньги Ларионов не составил в отношении водителя протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения)», – отмечается в сообщении СК.

Внимательные очевидцы сняли процесс передачи взятки на видео и выложили в Сеть.

Видео: YouTube/Stavropol city of the cross

В марте в местных СМИ, например в «Ставропольской правде» и «Блокноте Ставрополя», появились публикации о возбуждении уголовного дела и о задержании сотрудников ДПС, подозреваемых в получении взятки, – вероятно, Ларионова с коллегой. Задержание тоже сняли на видео очевидцы. Операция, судя по всему, была жёсткой: гаишников заставили лечь на мокрый асфальт, руки за спиной, лица в крови, на проезжей части вокруг машины полицейских толпа.

Видео: YouTube/Блокнот Ставрополь

По результатам служебной проверки Вадим Ларионов был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Следственный отдел по Пятигорску СУ СК по Ставропольскому краю собрал доказательства, и суд признал их достаточными для вынесения приговора по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

30-летнего петербуржца, отдавшего деньги сотруднику ГИБДД, также предполагается привлечь к ответственности, отмечает ставропольский портал «Городской ревизор».