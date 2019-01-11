Российские туристы сорвались на байке в ущелье на Бали

Двое туристов — 30-летний Сергей Негинский и 28-летняя Алёна Веронина — перемещались на одном байке на юго-западе Бали, однако мужчина потерял управление, после чего россияне упали в ущелье. Об этом 11 января сообщило местное издание The Jakarta Post, а также подтвердило посольство РФ в Индонезии.

Спасательным службам республики удалось обнаружить россиян и достать их из ущелья. Для операции, которая длилась полчаса, были привлечены 12 сотрудников Денпасарского национального поисково-спасательного агентства. У туристов зафиксирована асфиксия. Сейчас пострадавшие находятся в местном госпитале.

В российской дипмиссии отметили, что знают о произошедшем, а также пообещали оказать «должное консульское содействие».