В ночном пожаре в Стрельне погибли двое. Сгорел деревянный дом

Спасатели работали на Красносельском шоссе ночью 11 января. Тушить пришлось жилой дом на три квартиры, от него ничего не осталось.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило около часа ночи в пятницу, 11 января. Загорелся 44-й дом по Красносельскому шоссе в Стрельне, в нем расположены три квартиры. Строение не уцелело, к половине третьего ночи огнеборцы залили остатки деревянного дома размерами 13 на 13 метров. Среди завалов были найдены тела двух человек.

Наутро возле пожарища остаются еще несколько автомобилей МЧС, фото в соцсетях выложили очевидцы.