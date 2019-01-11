Базовая отделка от ГК «Лидер Групп» по специальной цене

«Лидер Групп»

Стоимость базовой отделки квартир в шести жилых комплексах компании снижена до 5 000 рублей за квадратный метр.

Предложение распространяется на жилые комплексы:

Базовая отделка идеально подойдет для тех, кто не готов потратиться на полную отделку, выполненную по заранее разработанному дизайн-проекту. Этот вид предполагает использование качественных, но в тоже время недорогих материалов, что позволяет подготовить квартиру к заселению с минимально необходимым набором опций и сэкономить, таким образом, дополнительные средства.

Жилые комнаты, кухня, прихожая:

Отделка потолка предполагает штукатурку, шпаклевку и окраску. Возможна установка натяжного потолка;

Стены оклеены обоями под покраску. Предварительно выполняется финишная штукатурка и шпаклевка стен;

Полы в жилых комнатах покрыты линолеумом.

Ванная комната, санузел:

Отделка потолка предполагает штукатурку, шпаклевку и окраску. Возможна установка натяжного потолка.

Покраска стен качественной влагостойкой краской. Предварительно выполняется финишная штукатурка и шпаклевка стен;

Пол облицован кафельной плиткой;

Установлена сантехника (ванна, раковина, унитаз, смеситель для раковины, смеситель с лейкой для ванны, вентиляционная решетка).

Межкомнатные двери:

Установлены межкомнатные двери и дверная фурнитура.

Предложение действует на квартиры без отделки любой площади и планировки, при любой форме оплаты, включая квартиры, предлагаемые по специальным ценам. Более подробно в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

Официальная группа «Вконтакте» vk.com/lider_official

Instagram lidgroup_spb

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/

ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/

ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/

ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/

ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/

ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/