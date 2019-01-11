Строительство
Базовая отделка от ГК «Лидер Групп» по специальной цене
«Лидер Групп»
Стоимость базовой отделки квартир в шести жилых комплексах компании снижена до 5 000 рублей за квадратный метр.
Предложение распространяется на жилые комплексы:
- ЖК AEROCITY
- ЖК VITAMIN
- ЖК YOGA 3
- ЖК «Территория 1»
- ЖК «Территория 2»
- ЖК «Три кита 3»
Базовая отделка идеально подойдет для тех, кто не готов потратиться на полную отделку, выполненную по заранее разработанному дизайн-проекту. Этот вид предполагает использование качественных, но в тоже время недорогих материалов, что позволяет подготовить квартиру к заселению с минимально необходимым набором опций и сэкономить, таким образом, дополнительные средства.
Жилые комнаты, кухня, прихожая:
- Отделка потолка предполагает штукатурку, шпаклевку и окраску. Возможна установка натяжного потолка;
- Стены оклеены обоями под покраску. Предварительно выполняется финишная штукатурка и шпаклевка стен;
- Полы в жилых комнатах покрыты линолеумом.
Ванная комната, санузел:
- Отделка потолка предполагает штукатурку, шпаклевку и окраску. Возможна установка натяжного потолка.
- Покраска стен качественной влагостойкой краской. Предварительно выполняется финишная штукатурка и шпаклевка стен;
- Пол облицован кафельной плиткой;
- Установлена сантехника (ванна, раковина, унитаз, смеситель для раковины, смеситель с лейкой для ванны, вентиляционная решетка).
Межкомнатные двери:
- Установлены межкомнатные двери и дверная фурнитура.
Предложение действует на квартиры без отделки любой площади и планировки, при любой форме оплаты, включая квартиры, предлагаемые по специальным ценам. Более подробно в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.
Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru
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Справка о компании «Лидер Групп»
ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/
ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/
ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/
ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/
ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/
ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/