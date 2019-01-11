СМИ: США выводят войска из Сирии. Начали с оборудования

США начали вывозить из Сирии военное наземное оборудование. Об этом 11 января сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Собеседник издания уточнил, что часть груза уже добралась до США. Правда, источники не уточнили, откуда именно вывезено оборудование — повышенная секретность «объясняется соображениями безопасности». Издание предполагает, что вооружения выводят с севера Сирии.

Напомним, в конце прошлого года американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовятся к завершению операции в Сирии. Однако позже его советник по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео отказались называть точные сроки вывода войск. Болтон подчеркнул, что это произойдет после полной победы над боевиками «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Кроме того, Турция должна гарантировать безопасность курдских ополченцев — союзников США в регионе.