В «женском» ДТП в Луге пострадали дети, один – в реанимации

Пять человек попали в больницу в результате столкновения двух легковых автомобилей в Луге (Ленинградская область).

Как сообщает 11 января отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, вчера около 21:20 на перекрёстке Комсомольского проспекта и Большой Заречной улицы не смогли разъехаться две женщины: 28-летняя на «Форде Фокусе» и 36-летняя на «Фольксвагене Джетте».

Оба водителя были госпитализированы в состоянии средней тяжести, как и одна из пассажирок, женщина лет 45 на вид. Пострадали также два ребёнка: 7-летняя девочка и 16-летний мальчик. Его в тяжёлом состоянии доставили в отделение реанимации ЦРБ Луги.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии и ищут очевидцев.

Как видно на фотографиях в группе «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», автомобили получили сильные повреждения.