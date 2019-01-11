Петербургским школьникам расскажут, что люди в инвалидной коляске – не изгои

В 2019 году петербургская ассоциация родителей детей-инвалидов ГАООРДИ стала участником федерального социального проекта «На урок – вместе». В его рамках в школах Северной столицы пройдут уроки доброты, на которых ученикам расскажут, что люди с инвалидностью – самые обычные.

Проект «На урок – вместе» реализуется в 9 регионах: в Московской области, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Омске и Екатеринбурге. Один из инициаторов – московская Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива». Цель проекта – привлечь внимание местного и школьного сообщества к проблемам изоляции детей с инвалидностью и повысить уровень инклюзивной культуры у родителей, детей и педагогов.

В рамках проекта для ребят из пяти петербургских школ пройдут уроки доброты. Их проведут молодые люди с инвалидностью – жители Петербурга, для которых инвалидная коляска не помеха вести активный образ жизни. Также пройдут кинопоказы: вместе с педагогами школьники посмотрят фильмы о жизни людей с инвалидностью, вошедшие в программу кинофестиваля «Кино без барьеров».

Кроме того, пройдут уроки параспорта, на которых школьники познакомятся с паралимпийскими видами спортивной активности и смогут проявить свои умения и ловкость. С дисциплинами, входящими в паралимпийскую программу соревнований, их познакомят профессиональные спортсмены-паралимпийцы.

Для подростков с ограниченными возможностями здоровья пройдут тестирования по профориентации и экскурсии на предприятия, готовые принять в свой коллектив людей с инвалидностью. Это позволит старшеклассникам определиться в выборе профессии и расширит возможности для трудоустройства.

Кроме того, в проекте примут участие и самые маленькие жители Петербурга – в одном из городских детских садов будет создана ресурсная комната. Специальное оборудование, игры и методические материалы позволят педагогам проводить увлекательные занятия для малышей с особыми потребностями.

«Мы – родители особенных детей, всегда хотели, чтобы наши ребята были максимально включены в городскую среду, чтобы они общались, дружили и учились рядом со своими сверстниками без особенностей, – рассказывает менеджер проекта в Петербурге Ольга Яковлева. – Проект «На урок – вместе» – еще один шаг на пути к созданию общества, где детей с инвалидностью принимают и уважают. Где они чувствуют себя равными, где у них есть возможности учиться и развиваться».