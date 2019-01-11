Петербургские депутаты хотят понизить возраст уголовной ответственности для маленьких живодеров

Снизить возраст уголовной ответственности для подростков за жестокое обращение с животными хотят петербургские депутаты Михаил Барышников, Денис Четырбок и Анастасия Мельникова. Федеральную инициативу поддержали на заседании комитета по законодательству городского Законодательного собрания 11 января.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что в настоящее время уголовная ответственность в России наступает с 16 лет. Однако есть ряд преступлений, за совершение которых могут наказать и в 14 лет (убийство, кража, вандализм). К этому перечню парламентарии хотят добавить жёстокое отношение к животным.

«Дёрнуть Ваську за хвост, ткнуть в голубя палкой, схватить Шарика за шкирку – как только не издеваются над животными многие дети! В большинстве случаев зверушка отделывается небольшим испугом, но бывает и по-другому, когда жестокость человека доводит животное до гибели», – заявил Денис Четырбок на заседании комитета. Он напомнил историю с хабаровскими живодерками, издевавшимися над собаками и кошками.

За предложение депутаты проголосовали единогласно. После окончательного принятия документа в парламенте Петербурга инициативу направят в Госдуму.

28 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственном отношении к животным. Под запрет попали контактные зоопарки, собаки отдельных пород, жестокое обращение с животными, бои, в том числе коррида, содержание зверей в местах общепита. Депутаты прописали в документе гуманное отношение, регламентировали деятельность приютов и зоозащитников.