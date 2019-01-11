«Не сахарные». Минкомсвязи выступило против законопроекта о наказании за неуважительные посты о власти

Законопроект о наказании за высказывание «явного неуважения» к государству в Интернете получил отрицательное заключение Минкомсвязи.

«Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные», – цитируют 11 января «Ведомости» замглавы Минкомсвязи Алексея Волина.

Министерство посчитало, что авторы инициативы – депутат Госдумы Дмитрий Вяткин и сенатор Андрей Клишас – оперируют слишком широкими формулировками. При этом Волин подчеркнул, что в законодательстве уже прописаны наказания за использование неприличной лексики.

12 декабря на сайте системы обеспечения законодательной деятельности появился текст законопроекта. Авторы предложили внести изменения в статью 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»). Если деяние не попадает под уголовную ответственность, то предлагается штрафовать нарушителей на сумму от 1 до 5 тысяч рублей или привлекать к административному аресту на срок до пятнадцати суток. Андрей Клишас, в свою очередь, считает, что предложенные нововведения не приведут к «охоте на ведьм». Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект.